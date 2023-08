Tierquälerei an der Iller: Mädchen sollen Katze unter Wasser gedrückt haben

Eine Zeugin berichtet der Polizei von einer seltsamen Beobachtung in Dietenheim. Sie sagt, zwei Mädchen hätten eine Katze mehrfach in die Iller getaucht.

Die Polizei geht einem möglichen Fall von Tierquälerei in Dietenheim nach und bittet die Bevölkerung in dem Zusammenhang um Hinweise. Zwei unbekannte Mädchen sollen am Samstag eine Katze mehrfach in die Iller gedrückt haben.

Die Polizei Dietenheim hat Ermittlungen aufgenommen

Eine Zeugin hatte sich an dem Tag bei der Polizei gemeldet. Sie schilderte dem Polizeibericht zufolge, dass sie an der Iller unterwegs gewesen sei. Auf der gegenüberliegenden Uferseite, an einem Grillplatz im Bereich der Illertisser Straße, habe sie zwei Mädchen beobachtet. Diese sollen eine Katze an einer Leine geführt haben. Weiter berichtete die Zeugin, dass die beiden Mädchen die Katze wiederholt hochhoben und unter Wasser drückten.

Die Polizei Dietenheim (Telefonnummer 07347/958807-0) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise. Ein Mädchen soll schlank gewesen sein und dunkle Haare haben und an dem Tag eine lange Jeans sowie weiße Schuhe getragen haben. Das andere Mädchen soll stämmiger gewesen sein. Laut der Beschreibung hat es ebenfalls dunkle Haare, zur Tatzeit soll es ein weißes Oberteil getragen haben. (AZ)