Dietenheim

11:14 Uhr

Mann gerät an der Iller in eine Notlage - hat aber Glück im Unglück

Ein Mann ist am Wochenende bei Dietenheim in eine Notlage geraten.

Plus Aus einer lebensbedrohlichen Situation ist ein Mann am Samstag bei Dietenheim gerettet worden. Was passiert ist.

Von Wilhelm Schmid

Ein 77-jähriger Spaziergänger ist am Samstagabend bei Dietenheim in eine lebensbedrohliche Notlage geraten. Der Mann war an der Iller unterwegs, als er im Schnee ausrutschte. Nach eigener Aussage versuchte er fast eine Stunde lang, wieder aufzustehen, was ihm aber nicht gelang.

