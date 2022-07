Mit 2,5 Promille unterwegs: Polizei zieht Rollerfahrer aus dem Verkehr

Ein 56-Jähriger schaffte es in Dietenheim nicht einmal, seinen Roller abzustellen. Später zeigt sich: Auch aus anderem Grund hätte er nicht fahren dürfen.

Bevor etwas Schlimmeres passieren konnte, hat die Polizei am Samstag in Dietenheim einen Rollerfahrer aus dem Verkehr gezogen. Die Polizisten stoppten gegen 20.30 Uhr den 56-Jährigen, der mit seinem Kleinkraftrad in der Gießenstraße in Richtung Königstraße unterwegs war. Weil er Schwierigkeiten hatte, den Roller abzustellen und der Fahrer deutlich nach Alkohol roch, prüften die Beamten genauer. Ein Test ergab einen Wert von mehr als 2,5 Promille.

Der Mann musste mit ins Krankenhaus. Ein Arzt entnahm ihm Blut. Auch ohne Alkohol hätte der 56-Jährige gar nicht fahren dürfen: Eine gültige Fahrerlaubnis hat der Mann nämlich laut Polizei nicht. Auf ihn kommt eine Anzeige zu. (AZ)