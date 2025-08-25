Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Illertisser Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Illertissen
Icon Pfeil nach unten

Dietenheim: Montagmorgen: Vollalarm in Dietenheim

Dietenheim

Montagmorgen: Vollalarm in Dietenheim

Wegen Rauch und schrillender Rauchmelder ist die Feuerwehr am Montagmorgen in die Gießenstraße in Dietenheim geeilt. Die Ursache war schnell gefunden.
    • |
    • |
    • |
    Zum Wochenbeginn war die Dietenheimer Wehr gefragt (Symbolbild)
    Zum Wochenbeginn war die Dietenheimer Wehr gefragt (Symbolbild) Foto: Alexander Kaya

    Alarm für die Feuerwehr Dietenheim gab es am Montagvormittag gegen 10.30 Uhr: Zunächst war „unklare Rauchentwicklung“ aus einem Mehrfamilienhaus an der Gießenstraße gemeldet worden, sodass ein Löschfahrzeug ausrückte. Fünf Minuten später wurde von der Leitstelle Ulm Vollalarm ausgelöst, weil inzwischen Rauchwarnmelder im Gebäude angesprochen hatten. Beim gleichzeitigen Eintreffen der Feuerwehr stellte sich heraus, dass vergessene und deshalb angebrannte Speisen auf einem Küchenherd die Ursache des Ganzen waren. Der Herd wurde abgeschaltet; die Speisen ins Freie gebracht und nach kurzem Lüften konnte der Einsatz beendet werden. (wis)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden