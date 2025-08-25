Montagmorgen: Vollalarm in Dietenheim

Alarm für die Feuerwehr Dietenheim gab es am Montagvormittag gegen 10.30 Uhr: Zunächst war „unklare Rauchentwicklung“ aus einem Mehrfamilienhaus an der Gießenstraße gemeldet worden, sodass ein Löschfahrzeug ausrückte. Fünf Minuten später wurde von der Leitstelle Ulm Vollalarm ausgelöst, weil inzwischen Rauchwarnmelder im Gebäude angesprochen hatten. Beim gleichzeitigen Eintreffen der Feuerwehr stellte sich heraus, dass vergessene und deshalb angebrannte Speisen auf einem Küchenherd die Ursache des Ganzen waren. Der Herd wurde abgeschaltet; die Speisen ins Freie gebracht und nach kurzem Lüften konnte der Einsatz beendet werden. (wis)

