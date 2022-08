Nach Unfallflucht in Dietenheim sind fünf Anwohner ohne Strom

Bei einem Unfall hat eine unbekannte Person am Donnerstag zwei Stromkästen beschädigt. Die Polizei sucht Zeugen.

In Dietenheim hat ein Unbekannter am Donnerstag zwei Stromkästen beschädigt. Nach Angaben der Polizei war gegen 17.15 Uhr eine unbekannte Person vermutlich beim Rückwärtsfahren, mit seinem Fahrzeug gegen zwei Verteilerkästen für Strom in der Bürgermeister-Widmann-Straße gestoßen. Dadurch wurden diese erheblich beschädigt. Insgesamt fünf Anwohner hatten infolgedessen keinen Strom mehr, berichtet die Polizei. Ohne sich um den Schaden in Höhe von etwa 5000 Euro zu kümmern, flüchtete der unbekannte Verursacher.

Die Polizei nahm die Ermittlungen nach ihm auf und sicherte Spuren. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 0731/1880 zu melden. (AZ)