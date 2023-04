Neuer Straßenbelag: Diese Straßen in Dietenheim sind betroffen

Im Juni plant die Stadt Dietenheim, an mehreren Straßen den Belag zu erneuern. Dafür soll abschnittsweise gesperrt werden.

Wie jedes Jahr steht auch heuer in Dietenheim eine größere Straßenbaumaßnahme an. Stadttechniker Wolfgang Klausner erläuterte in der Sitzung des Gemeinderats, dass dieses Jahr der Bereich Röseweg, Lenaustraße und Beim Hammerwerk vorgesehen ist.

Hier wird auf rund zweitausend Quadratmetern der Feinbelag erneuert, nachdem dort zahlreiche Installationsmaßnahmen, vor allem durch den Energieversorger EnBW, erledigt seien. Voraussichtlich ab dem 5. Juni sollen hier etwa zwei Tage abschnittsweise Straßensperrung erforderlich werden. (wis)