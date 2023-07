Dietenheim

12:33 Uhr

Sparkasse Ulm zum bewaffneten Überfall: Personal handelte "vorbildlich"

Die Sparkasse in Dietenheim wurde überfallen. In der Zentrale in Ulm ist man froh darüber, dass niemand verletzt wurde.

Plus Zwei maskierte Männer überfallen mit Messer und Pistole die Sparkasse in Dietenheim. Kunden wie Beschäftigte dürfte das in Angst und Schrecken versetzt haben.

Zwei mit einer Pistole und einem Messer bewaffnete Männer haben am Donnerstagabend (21.7.23) die Sparkasse in Dietenheim überfallen. Die Höhe der Beute ist laut Polizei noch unklar. Zum Zeitpunkt des Überfalls waren Beschäftigte wie Kunden in der Bankfiliale. "Für uns ist das absolut Wichtigste, dass weder Kundinnen oder Kunden noch Kolleginnen und Kollegen verletzt wurden", sagt Boris Fazzini, der Sprecher der Sparkasse Ulm. "Das steht über allem."

Zu Details zum Überfall kann und will Fazzini sich zum Teil nicht äußern. So zum Beispiel die Höhe der Beute oder den Sicherheitsvorkehrungen in der Geschäftsstelle an der Ecke Königstraße/Pfarrstraße. Der Sparkassen-Sprecher verweist auf die laufenden Ermittlungen der Polizei.

