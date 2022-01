Ranzenburger Fasnet fällt zum zweiten Mal komplett aus

Plus Traurige Nachrichten für Narren in Dietenheim: Alle Veranstaltungen fallen aus - und sogar die legendäre Narrenmesse wird es vermutlich nicht geben.

Nun ist es auch für das Jahr 2022 amtlich: Die Ranzenburger Fasnet, das mehr als 125-jährige und damit traditionsreichste Faschingsereignis in der weiten Umgebung, fällt zum zweiten Mal komplett der Corona-Pandemie zum Opfer.