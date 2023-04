Mit drei Promille in den Acker: Transporter-Fahrer verursacht Unfall

Für einen 46-Jährigen endete die Fahrt mit einem Geschäftstransporter bei Dietenheim-Regglisweiler im Acker. Laut Polizei soll der Mann drei Promille gehabt haben.

Ein 46 Jahre alter Fahrer eines Transporters ist am Donnerstagabend bei Dietenheim von der Straße abgekommen und in einem Acker gelandet. Verletzt wurde dabei niemand. Am Acker entstand Flurschaden.

Wie die Polizei mitteilt, befuhr der Mann gegen 21.40 Uhr mit einem Geschäftstransporter die L260 von Regglisweiler in Richtung Wangen. Auf Höhe des Pferdehofes kam er von der Fahrbahn ab. Nach etwa 15 Metern kam er im Acker mit seinem Fiat Ducato zum Stillstand. Eine Zeugin verständigte die Polizei.

Eine Streifenbesatzung des Polizeireviers Ulm-West konnte den Grund des Fahrfehlers recht schnell wohl ermitteln: Der 46-Jährige soll offensichtlich stark alkoholisiert gewesen sein, heißt es. Bei einem Atemalkoholtest soll ein Wert von drei Promille erzielt worden sein. Der Mann musste sich Blut entnehmen lassen und seinen Führerschein an die Polizisten abgeben. Sachschaden am Ducato ist nicht entstanden. Der Flurschaden am Acker liegt bei etwa 500 Euro. Der 46-Jährige muss sich nun wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten. (AZ)