Rettungsdienst braucht zu lang: Dietenheim will für Verbesserungen kämpfen

Erst eine halbe Stunde nach einem Frontalzusammenstoß zwischen Dietenheim und Unterbalzheim traf der Rettungswagen aus Laupheim am Unfallort ein, um zwei Schwerverletzte zu versorgen – dabei wären drei andere Rettungsdienststandorte näher gewesen. Bürgermeister Christopher Eh kündigte in der Dietenheimer Gemeinderatssitzung Gespräch an. Ein erfahrener Arzt schilderte ein weiteres Problem im Rettungsdienst.

