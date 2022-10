Schmuck im Tesla liegen gelassen: Diebe greifen in Dietenheim zu

Eine halbe Stunde war eine Autofahrerin in einem Dietenheimer Geschäft beim Einkaufen. Die Täter nutzten die Zeit - und einen technischen Defekt.

Eine 56-Jährige ist am Montag in Dietenheim bestohlen worden. Die Frau war nach Angaben der Polizei mit ihrem weißen Tesla unterwegs. Gegen 16 Uhr parkte sie den Wagen auf dem Parkplatz eines Lebensmittelladens in der Bürgermeister-Widmann-Straße. Sie verließ das Auto und ging einkaufen. Etwa eine halbe Stunde später war sie wieder bei ihrem Auto.

Während sie fort war, stahlen bislang unbekannte Täter eine grüne Plastikdose aus dem Auto, in der sich Schmuck befand. Erste Ermittlungen der Polizei lassen vermuten, dass der Schließmechanismus am Tesla defekt war. Normalerweise schließt die Technik im Auto selbstständig ab, sobald der Fahrzeugschlüssel etwa fünf Meter vom Fahrzeug entfernt ist. In diesem Fall war das wohl nicht so.

Die Polizei Dietenheim, Telefon 0731/188-3812, sucht nun nach den Tätern. Sie bittet Zeugen, die etwas zu dem Diebstahl sagen können, sich zu melden. (AZ)