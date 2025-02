Seine Bilder erzählen Geschichten – und der Betrachter soll entscheiden, welche

Farbenfroh – das sind die Bilder von Hans-Josef Kowalski definitiv. „Farben vermitteln einiges“, sagt der Dietenheimer Künstler und hat gleich ein Beispiel zur Hand. „Ein kräftiges Rot etwa bringt den Betrachtenden stimmungsmäßig nach vorne“, findet er. Des Malers Credo: „Wir möchten glücklich und zufrieden sein.“ Dies wolle er nach außen bringen. „Dazu brauche ich Farben“, betont er. Seine in erster Linie abstrakten Werke sind derzeit in der Galerie „Art off Sensibilite“ in seiner Heimatstadt in der Bürgermeister-Widmann-Straße 5 in Dietenheim zu sehen – und zu erwerben.

Manuela Rapp Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Dietenheim Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Maschinenbau Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis