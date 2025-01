Firma Semler ist seit sechs Generationen in Familienhand

2,80 Meter breit ist der Stammbaum, der im kürzlich eröffneten Familien- und Firmenmuseum in der Unternehmenszentrale von Semler in Dietenheim zu bestaunen ist. Die Familiengeschichte mit ihrer in „Weber“-, „Bäcker“- und „Glaser“-Linie aufgegliederten Generationenfolge wird anschaulich aufgezeigt, begleitet von historischen Schaustücken aus vielen Jahrzehnten bis hin zu einer Statue des Gründervaters Stephan Semler in dessen originaler Festkleidung mit Gehrock und Zylinder. Dazu finden sich aus all den Jahren Werkzeuge und Werkstücke. Der Handwerksbetrieb kann auf eine lange Historie verweisen, die ihre Anfänge Anno 1670 genommen hat.

