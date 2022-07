Seit zehn Jahren ist Christopher Eh Bürgermeister von Dietenheim

Für den Rathauschef ist es noch heute sein Traumjob. Das sagt seine Stellvertreterin über den Bürgermeister.

Mit einem freudigen Anlass begann die Sitzung des Dietenheimer Gemeinderates: Vor Eintritt in die Tagesordnung gratulierte die zweite Bürgermeister-Stellvertreterin Gabriele Landthaler dem Ersten Bürgermeister Christopher Eh zu dessen Amtsjubiläum. Genau vor zehn Jahren war Eh gewählt worden, und seither hat er, wie er es selbst einmal formuliert hatte, "einen Traumjob im Herzen der Heimat".

Zuvor war er als Kämmerer in der Verwaltung der Stadt Ulm tätig gewesen. Im Frühjahr 2012 wurde er aus drei Kandidaten zum Bürgermeister seiner Heimatstadt gewählt, nachdem sein Vorgänger Sigisbert Straub nach 32 Jahren im Amt nicht mehr kandidiert hatte.

Dietenheims Bürgermeister ist seit zehn Jahren im Amt

Gabriele Landthaler sprach sicherlich nicht nur im Namen des Gemeinderates, sondern auch einer überwiegenden Mehrheit der Bevölkerung, als sie ausführte, dass man sich glücklich schätzen dürfe, Christopher Eh als Bürgermeister bekommen zu haben. Das zeigte sich nicht zuletzt auch im Ergebnis der Wiederwahl, das weit über 90 Prozent gelegen war. Die zweite Stellvertreterin würdigte das "stets offene Ohr und eine offene Tür", womit sie die sehr gute Zusammenarbeit mit Rat und Verwaltung mit einbezog.

Ein "respektvolles Miteinander", so Landthaler weiter, prägt Ehs Tätigkeit, was sich auch für die Öffentlichkeit in einer durchweg angenehmen Atmosphäre bei den Sitzungen zeigt. Darüber hinaus pflegt der Bürgermeister harmonische Kontakte mit der Bevölkerung, wie beispielsweise auch in der traditionsreichen "Ranzenburger Fasnet" zum Ausdruck kommt. Mit dem Wunsch für stets gute Gesundheit und weitere gute Zusammenarbeit sowie der Übergabe eines kleinen Geschenkes an das Stadtoberhaupt sowie einem Blumengruß für seine Ehefrau Birgit schloss die Gratulation.