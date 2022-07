So feiert die Feuerwehr Dietenheim ihr Jubiläum

Lokal Das große Festwochenende der Dietenheimer Wehr steht bevor. Das alles ist in und an der Feuerwache geplant.

Das Jubiläumswochenende "150 Jahre Feuerwehr Stadt Dietenheim" rückt näher: Samstag, 16. Juli, und Sonntag, 17. Juli, stehen ganz im Zeichen des Festes, zu dem nicht nur Feuerwehrleute, sondern selbstverständlich auch "Festlesfreunde" aus nah und fern willkommen sind.