Dietenheim

vor 18 Min.

Sparkasse zum erneuten Banküberfall: "Froh, dass niemand verletzt wurde"

Plus Ein maskierter Mann bedroht mit einer Pistole zwei Mitarbeiterinnen der Bank in Dietenheim. Schon im Juli wurden sie Opfer eines Überfalls. So äußert sich die Sparkasse Ulm dazu.

Von Michael Kroha Artikel anhören Shape

Schon wieder in Dietenheim: Ein maskierter Mann hat am Donnerstagabend erneut die Bankfiliale in der Königstraße überfallen. Dabei wurde Bargeld erbeutet. Der Täter konnte flüchten. Bei der Sparkasse in der Zentrale in Ulm zeigte man sich über den erneuten Vorfall binnen weniger Monate am Freitagvormittag "sehr erschrocken und erschüttert". Es habe dieselben Kollegen getroffen wie beim Überfall im Juli dieses Jahres. "Wir sind unheimlich froh, dass niemand verletzt wurde", sagt Boris Fazzini, der Pressesprecher der Sparkasse Ulm. "Das ist das allerwichtigste."

Fragen zu Details des Überfalls könne er mit Blick auf die laufenden Ermittlungen der Polizei nicht beantworten. So lässt er offen, wie viel Geld erbeutet wurde. Auch macht er keine Angaben dazu, ob die Sicherheitsvorkehrungen in der Filiale seit dem Überfall im Juli verändert oder gar verbessert wurden. Bei einer Bank sei die Sicherheit ein "Dauerthema", so Fazzini. Sie seien laufend daran, die Vorkehrungen zu optimieren. Man kümmere sich "sehr, sehr intensiv", darum.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen