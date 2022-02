Dietenheim

Sporthalle und Gewerbe: Hier will die Stadt Dietenheim dieses Jahr investieren

In Dietenheim sollen dieses Jahr große Projekte in Angriff genommen werden.

Plus Die städtische Kasse ist trotz Corona-Auswirkungen gut gefüllt. Deswegen können in Dietenheim mehrere große Projekte in Angriff genommen werden.

Von Wilhelm Schmid

Die Stadt Dietenheim hat die beiden vergangenen Haushaltsjahre besser überstanden, als es die Pandemie zunächst befürchten ließ. Bürgermeister Christopher Eh und Stadtkämmerer Alfred Stoerk sehen deshalb trotz der schwierigen weltpolitischen Lage gute Aussichten für ihre Stadt.

