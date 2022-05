Dietenheim

Sticker zum Jubiläum: Die Dietenheimer Feuerwehr gibt es jetzt zum Sammeln

Plus 150 Jahre Freiwillige Feuerwehr in Dietenheim: Das soll im Juli an einem Festwochenende gefeiert werden. Aber schon im Vorfeld ist etwas Besonderes geplant.

Von Wilhelm Schmid

Die Freiwillige Feuerwehr Dietenheim plant am 16. und 17. Juli ein großes Festwochenende zum 150. Jubiläum. Statt eines kleinen Festes mit Bierzelt ist rund um das Gerätehaus - in Württemberg Feuerwache genannt - allerlei geboten. Doch schon vorher haben sich die Feuerwehrler etwas Besonderes für Feuerwehr-Fans ausgedacht: Die Wehr gibt es jetzt nämlich zum Sammeln und Einkleben.

