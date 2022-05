Dietenheim

vor 2 Min.

Stillstand gab es für die Feuerwehr Dietenheim auch in Corona-Zeiten nicht

Plus Die Zahl der Einsätze ist für die Wehr in den vergangenen beiden Jahren sogar angestiegen. Für den Stadtbrandmeister gibt es eine besondere Auszeichnung.

Von Wilhelm Schmid

Das öffentliche Leben sowie das Vereinsgeschehen in Kultur und Sport in Dietenheim waren während der rund zweijährigen Pandemiezeit in mancherlei Hinsicht fast zum Erliegen gekommen - einzig die Feuerwehr als kommunale Hilfsorganisation erhielt ihre Einsatzbereitschaft aufrecht, wenn auch unter erschwerten Bedingungen. Mit hoher Anerkennung bedachte deshalb Bürgermeister Christopher Eh "seine" Feuerwehr bei deren erster Hauptversammlung seit mehr als zwei Jahren. Denn die Wehr hatte in dieser Zeit eine ganze Menge zu tun.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .