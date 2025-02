Streit eskaliert: Zwei Männer prügeln auf Faschingsevent aufeinander ein

Bei einer Auseinandersetzung in der Nacht zum Freitag in Dietenheim sind zwei Männer leicht verletz worden. Wie die Polizei am Freitagvormittag mitteilten, hatten die beiden 20 und 47 Jahre alten Männer bei einer Faschingsveranstaltung reichlich Alkohol getrunken. Gegen 1.15 Uhr sei die zunächst verbale Auseinandersetzung eskaliert. Die beiden Männer hätten aufeinander eingeschlagen. Und zwar so sehr, dass beide leichte Verletzungen davontrugen. Die Polizei hat nun in dem Fall die Ermittlungen aufgenommen. Zum Auslöser der Prügelei machten die Ermittler zunächst keine Angaben. (AZ)

