11:45 Uhr

Stromvertrag: Bürgermeister bleibt nur eine halbe Stunde für die Entscheidung

Die Stadt Dietenheim steht am Dienstag unter Zeitdruck: Das Angebot für den Stromliefervertrag gilt nur für eine halbe Stunde.

Plus Will Dietenheim ab dem 1. Januar nicht ohne Stromliefervertrag dastehen, muss die Stadt heute in kürzester Zeit über ein Angebot entscheiden. Das steckt dahinter.

Von Wilhelm Schmid

Am frühen Montagabend fand die mit rund zehn Minuten Dauer kürzeste Sitzung des Dietenheimer Gemeinderates seit 33 Jahren statt. Doch die hatte eine weitreichende Entscheidung zum Thema. Denn ohne die Abstimmung stünde die Stadt ab Jahresbeginn ohne Stromliefervertrag da - mit herben Konsequenzen für die Stadtkasse.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

