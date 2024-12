Täglich 18 Stunden auf: SB-Lädle in Regglisweiler ist eröffnet

Nicht nur Kinder und Jugendliche, sondern eine ansehnliche Reihe weiterer Kundinnen und Kunden jeden Alters hatten sich am Samstag um neun Uhr schon vor dem Haus Brandenburger Straße 11 in Regglisweiler versammelt, als Stefanie und Stefan Schrapp dort ihr neues SB-Lädle eröffneten.

Jeden Tag geöffnet: SB-Lädle in Regglisweiler eröffnet

Von der Lieferfirma Utz-Lebensmittelgroßhandel aus Ochsenhausen war Jens Schröder gekommen, um den Geschäftsleuten zu gratulieren und viel Erfolg zu wünschen. Wie der ehemalige Bürgermeister-Stellvertreter Klaus Greck erzählte, stellt das neue SB-Lädle einen wichtigen Bestandteil des Projektes „Gemeinsam Lebensqualität gestalten“ dar, das vor allem auch der älteren Generation das Leben auf dem Dorf erleichtern soll.

Außer einer Backstube mit Stehcafé und dem nun eröffneten Selbstbedienungsladen mit einer großen Auswahl an Lebensmitteln und weiteren Produkten des alltäglichen Bedarfs gibt es in Regglisweiler keine fußläufig erreichbare Einkaufsmöglichkeit mehr, sodass dieser nun eine bedeutende Erleichterung für große Teile der Bürgerschaft darstellt. Das SB-Lädle hat jeden Tag von 5 bis 23 Uhr geöffnet. Am Eröffnungstag kümmerte sich der TSV Regglisweiler im Hof des neu eröffneten Ladens um die Verpflegung der zahlreichen Kundschaft. Nach den Selbstbedienungsläden in Au und Schwendi-Schönebürg ist es das dritte Geschäft dieser Art, einen weiteren Standort will Stefan Schrapp an seinem Wohnort in Illerberg eröffnen.