Unbekannter will Kellertür in Dietenheim aufhebeln

Die Kellertür eines Mehrfamilienhauses in der Illertisser Straße in Dietenheim wollte ein Unbekannter in der Nacht auf Freitag aufhebeln. Dies misslang, der Täter kam nicht ins Gebäude. Der 80-jährige Geschädigte bemerkte den Einbruchsversuch am Folgetag und informierte die Illertisser Polizei.

Der Sachschaden an der Kellertür beläuft sich auf etwa 30 Euro. Die Polizei bittet Zeugen, sich telefonisch unter 07303/96510 zu melden. (AZ)