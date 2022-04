Dietenheim

11:51 Uhr

Verkauf besiegelt: Wer das insolvente Unternehmen Räuchle übernimmt

Plus Im vergangenen Jahr rutschte der Autozulieferer Räuchle in Dietenheim - zum zweiten Mal - in die Pleite. Jetzt gibt es eine Zukunftsperspektive für die Belegschaft.

Von Sabrina Karrer

Die Ungewissheit ist zu Ende: Der insolvente Autozulieferer Räuchle in Dietenheim ist verkauft worden und agiert ab Mai unter neuer Führung. Das 1902 gegründete Unternehmen rutschte im vergangenen Jahr in die Pleite. Als Grund wurde die weltweite Chip-Krise genannt, wodurch die Bestellungen der Kunden massiv eingebrochen seien. Wer ist nun der Investor? Und wie geht es für die bisher rund 300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weiter?

