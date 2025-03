Wenn es nicht so ärgerlich wäre, müsste man sich an Karl Valentins Szene vom Buchbinder Wanninger erinnern. Aber das Ganze geht in Dietenheim vielen Leuten auf die Nerven: Ein großer Mobilfunk-Konzern ist dabei, die Geduld seiner Kundinnen und Kunden über Gebühr zu strapazieren. Was ist geschehen?

Wilhelm Schmid Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Vodafone Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Dietenheim Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis