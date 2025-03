Von eingebildeten Kranken und ihrer Gaudi in Zimmer 13

Hier haben „Die 3 Hypochonder von Zimmer 13“ noch gut lachen, aber bald werden sie dem Herrn Doktor und der Stationsschwester allerlei Krankheiten vorspielen und dabei gewiss recht leidend dreinschauen müssen.

Die Spielschar vom „Dietenheimer Stadttheater“ befindet sich in den letzten Proben vor den fünf bevorstehenden Aufführungen und da sollen die Szenen natürlich sitzen sowie die Dialoge ohne „Hänger“ ablaufen und damit für den verdienten Beifall sorgen. Eröffnet wird die Spielsaison mit zwei Seniorennachmittagen, zu denen die Stadt Dietenheim nicht nur bei freiem Eintritt zur Vorstellung, sondern auch zu Kaffee und Kuchen einlädt. Sie finden am Mittwoch, 9. April, im Bürgerhaus Regglisweiler und am Donnerstag, 10. April, in der Stadthalle Dietenheim statt.

Beginn ist dort jeweils um 14 Uhr. Die Abendvorstellungen sind am Freitag, 11. April, und am Samstag, 12. April, jeweils um 19.30 Uhr in der Stadthalle Dietenheim sowie am Sonntag, 13. April, um 18 Uhr im Bürgerhaus Regglisweiler. Der Kartenvorverkauf für diese Aufführungen läuft bereits im Rathaus Dietenheim und in der Ortsverwaltung Regglisweiler.