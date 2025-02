Vorverkauf für Heilig-Grab-Konzert „Reise ins Land der Leidenschaften“ beginnt

Der Förderverein Kultur in Dietenheim veranstaltet am Sonntag, 16. März, um 17 Uhr in der Dietenheimer Stadtpfarrkirche St. Martinus ein Konzert unter dem Motto „Reise ins Land der Leidenschaften“. Es steht in der Tradition der „Heilig-Grab-Konzerte“.

Der aus Dietenheim stammende Musikprofessor Benno Schachtner wird in seiner Eigenschaft als Vorsitzender des Fördervereins ein ebenso anspruchsvolles wie abwechslungsreiches Programm moderieren. Dieses wird gestaltet von der französischen Sängerin Wassylla Boujana, dem Ulmer Pianisten Hannes Kalbrecht und der einheimischen Organistin Catrin Schachtner.

Seit Montag, 10. Februar, läuft der Kartenvorverkauf bei der Buchhandlung Zanker, Hauptstraße 32 in Illertissen, sowie bei Schreibwaren Großmann in der Schlossstraße 1 in Dietenheim. Ab 25. Februar werden zusätzliche Vorverkaufsstellen im Rathaus Dietenheim und im Bürgerhaus Regglisweiler eingerichtet. Die Lieder und Instrumentalstücke von Komponisten wie Giacomo Puccini, Giuseppe Verdi, Vincenzo Bellini, Richard Strauß, Franz Schubert und anderen erklingen vor der kunsthistorisch wertvollen Bildwand des „Heiligen Grabes“ aus der Barockzeit. Diese wird heuer erstmals nicht nur in der Karwoche, sondern schon ab Samstag, 15. März, in der Stadtpfarrkirche St. Martinus aufgebaut. Näheres zum Programm wird noch bekannt gegeben. (wis)