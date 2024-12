Wärme-Versorgung in Dietenheim könnte im Sommer 2027 in Betrieb gehen

Dass man zukunftsweisende Projekte auch mit solchen Methoden bearbeiten kann, zeigte sich im Dietenheimer Gemeinderat. Als Fachreferent zum Thema klimaneutrale Quartiersversorgung Dietenheim Nordwest war Projektentwickler Georg Wetterling gebeten worden, um Informationen über den aktuellen Stand des Solarthermie-Vorhabens gebeten worden. Wetterling ist aber seit einiger Zeit nicht mehr in der Zentrale des beauftragten Ingenieurbüros Sinnogy in Freiburg im Breisgau tätig, sondern als dessen Standortleiter in Erfurt. So wurde der Fachmann über einer Live-Videoschalte eingebunden. Diese Premiere gelang technisch einwandfrei. Damit, so begrüßte Ingenieur Wetterling die Versammlung, habe man nahezu tausend Kilometer Hin- und Rückfahrt sowie den dazugehörigen CO 2 -Ausstoß vermieden, was ja bestens zur Planung eines Klimaschutzprojektes passte. Wetterling stellte einen möglichen Zeitplan vor.

