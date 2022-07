Was Dietenheim vor den Sommerferien noch regeln wollte

Lokal Wasserversorgung, Flüchtlingsunterkunft und Polizeichefin: Darüber hat der Gemeinderat in seiner letzten Sitzung vor den Ferien noch gesprochen.

Mit einer Reihe von Tagesordnungspunkten, die vor den Ferien noch bearbeitet werden mussten, um keine Verzögerungen aufkommen zu lassen, beendete der Gemeinderat der Stadt Dietenheim seine Sitzungstätigkeit vor den Sommerferien. Hier eine Zusammenfassung der Themen.