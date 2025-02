Wegen Katze gebremst: Zwei Verletzte bei Auffahrunfall in Dietenheim

Bei einem Auffahrunfall am Montagmorgen in Dietenheim sind zwei Personen leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, fuhren kurz vor 8 Uhr mehrere Auto in der Königstraße aus Richtung Regglisweiler. Ein Autofahrer bremste aufgrund einer querenden Katze stark ab. Der dahinter fahrende 36-jährige VW-Fahrer musste ebenfalls scharf bremsen. Dahinter fuhr eine 25-Jährige mit ihrem Opel. Sie hatte nicht aufgepasst und prallte dem stehenden VW in das Heck. Die beiden Unfallbeteiligten erlitten leichte Verletzungen. Der total beschädigte Opel musste abgeschleppt werden. (AZ)

Katze Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Auffahrunfall Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Dietenheim Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis