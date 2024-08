Die Wiege des Kunstrasens stand in Dietenheim

Hockey ist zwar, gemessen an Titeln und Medaillen, die erfolgreichste Mannschaftssportart innerhalb des Deutschen Olympischen Sportbunds (DSB), fristet im Vergleich zu Fußball, Handball oder auch Basketball aber eher ein Schattendasein. Bei Olympischen Spielen tritt Hockey regelmäßig ins Rampenlicht. So wie derzeit in Paris. Die deutschen Männer stehen im Halbfinale, die Frauen sind am Montagmittag im Penaltyschießen an Argentinien gescheitert. Der blau gefärbte Kunstrasen, auf dem in leicht modifizierter Form derzeit das Turnier in Frankreichs Hauptstadt ausgetragen wird, wurde in den 1970er Jahren im Zweigwerk Dietenheim der J. F. Adolff AG mit Hauptsitz in Backnang entwickelt.

