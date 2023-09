Dietenheim

Wie eine klimaneutrale Wärmeversorgung in Dietenheim aussehen könnte

So ähnlich wie in diesem Ort in Hessen könnte die Solarthermie-Anlage (rechts im Bild) in Dietenheim wohl aussehen.

Plus Eine Solarthermie-Anlage soll Wärme für öffentliche und private Gebäude in Dietenheim produzieren. Bürgerinnen und Bürger stellten in der Stadthalle viele Fragen.

Ein zukunftsweisendes Projekt, das Modellcharakter bekommen kann, beschäftigt Verwaltung und Bürgerschaft der Stadt Dietenheim: In einer Solarthermie-Anlage soll Wasser aufgeheizt werden, das dann in einem großen Speicher das ganze Jahr hindurch zur Verfügung steht, um zentrale öffentliche Gebäude und auch private Wohnhäuser zu 100 Prozent klimaneutral mit Wärme zu versorgen. Gedacht ist dabei an den gesamten Schulcampus in der Stadtmitte sowie nahegelegene Wohnsiedlungen vom Neubaugebiet Nesselbosch im Norden und entlang des Promenadeweges bis zum Neubaugebiet Hinter den Gärten im Süden. Im Idealfall liefert diese Solarthermie-Anlage Wärmeenergie, die der Leistung einer Heizölmenge von mehr als 300.000 Litern pro Jahr entspricht.

Vor wenigen Wochen hatte sich im Gemeinderat herausgestellt, dass großer Informationsbedarf zu diesem Thema besteht. Deswegen unternahm das Gremium eine Studienfahrt zu ähnlichen Projekten im Schwarzwald. Nun fand in der Dietenheimer Stadthalle eine Veranstaltung statt, in der das gesamte Projekt ausführlich präsentiert wurde. Hierzu waren nicht nur zahlreiche Bürgerinnen und Bürger, sondern auch Vertretungen der einschlägigen Fachdienste des Landratsamts, der Naturschutzbehörde und des Naturschutzbundes erschienen.

