Zeuge stellt einen Pfandflaschen-Dieb in Dietenheim

Am Wochenende hat sich ein Mann in Dietenheim auf die Lauer gelegt, um einen Dieb zu überführen. Damit hat er Erfolg.

Ein Mann in Dietenheim hat am vergangenen Wochenende einen Pfanddieb überführt. Der Zeuge legte sich nach Angaben der Polizei in der Nacht von Freitag auf Samstag bei einem Geschäft auf die Lauer. Gegen 3.15 Uhr beobachtete er einen 29-Jährigen auf dem Gelände. Dieser packte wohl leere Flaschen in Tüten um sich später mutmaßlich das Pfand dafür abzuholen. Der Zeuge stellte den Mann und hielt ihn bis zum Eintreffen der Polizei fest. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Diese sollen zeigen, ob der Festgenommene für weitere Taten in- frage kommt. (AZ)