Umbau der Dietenheimer Straße: So sollen Kinder sicher zur Schule kommen

„Die vielleicht wichtigste Straße der Stadt Illertissen“, wie Bürgermeister Jürgen Eisen formuliert, soll verändert werden. Mehr Sicherheit und Gerechtigkeit für alle Verkehrsteilnehmer, insbesondere die schwachen, das will eine Planung bringen, die nun im Rat beschlossen wurde. 800 Schülerinnen und Schüler sind auf der Dietenheimer Straße pro Tag mit dem Rad unterwegs. An mancher Stelle schweben sie dabei in Gefahr. Wie sich das ändern soll.

Eine ältere Planung musste die Stadt verwerfen, weil die Regierung von Schwaben diese für nicht förderfähig hielt. Ein anderes Ingenieurbüro, das Büro Heinhaus aus Augsburg, hat sich nun mit der Dietenheimer Straße neu beschäftigt. Ziel der Planung ist, die Verkehrsteilnehmer klar zu trennen, also Fußgänger und Radfahrer sicher zu frühen. Das gilt besonders für Stellen, an denen sie Straßen überqueren. Auch die Barrierefreiheit soll kommen.

Heinhaus-Ingenieure planen sichere Radwege an der Dietenheimer Straße in Illertissen

Die Heinhaus-Ingenieure haben die Dietenheimer Straße zwischen Innenstadt und Dornweiler in drei Abschnitte unterteilt, die nacheinander umgestaltet werden sollen. Beginnen will die Stadt mit dem kompliziertesten und für Radfahrer wohl unsichersten Bereich zwischen Einmündung Memminger Straße und Bahnübergang. Denn hier gibt es zwei Gehwege, eine Straße mit zwei Abbiegespuren, aber für Radfahrer: nichts.

Verbessern wollen die Ingenieure die Situation so: Radler, die von der Memminger Straße in die Dietenheimer Straße einbiegen, können die ersten Meter auf der Straße fahren, sie dürfen aber auch den Gehweg mitbenutzen bis zu der Stelle, an der das Garagengebäude des Posthalterhauses die Stelle verengt. Dahinter sollen dann ein 2,10 Meter breiter Radweg neben einem 1,50 Meter messenden Gehweg beginnen. Über die Einmündung Bahnhofstraße wird ein Fahrradstreifen rot markiert. Stadteinwärts ist ebenfalls ein neuer Radweg neben dem Gehweg vorgesehen. Etwa auf der Höhe von „Da Pepe“ müssen die Radler entweder auf der Straße weiterfahren oder den Gehweg bis zur Memminger Straße mitnutzen. Die Dietenheimer Straße wird für die Maßnahme verschmälert, die Längsparkplätze auf beiden Straßenseiten fallen weg.

Stadtrat und Bürgermeister Eisen debattieren Umbau in Illertissen

Zwischen den Bahngleisen und dem Kreisverkehr Gottfried-Hart-Straße gibt es aktuell stadtauswärts einen gemeinsamen Geh- und Radweg, stadteinwärts ist ein Streifen für Radfahrer auf der Fahrbahn eingezeichnet. Für diesen Planungsabschnitt sehen die Ingenieure auf beiden Seiten ebenfalls getrennte Rad- und Gehwege vor. Fußgänger gehen auf Pflastersteinen, Radler fahren auf Asphalt. Ein Sicherheitsstreifen trennt sie vom motorisierten Verkehr. Für Auto und Lkw bleibt ein Straßendurchmesser von sechs Metern. Die Einmündung Berliner Allee, an der Radler und Fußgänger 24 Meter queren müssen und die laut Verwaltung ein Unfallschwerpunkt ist, soll deutlich entschärft werden. Dazu ist eine Verkehrsinsel als Trittstein für Fußgänger geplant. Außerdem wird die Breite der Einmündung optisch mittels Granitpflaster verkleinert. Ein rot markierter Radfahrer-Streifen soll die Situation für Radfahrer optimieren.

Zwischen dem Kreisverkehr Gottfried-Hart-Straße und Kreisel Bruckhofstraße Richtung Dornweiler gibt es stadtauswärts einen 2,60 breiten Geh- und Radweg, stadteinwärts lediglich einen Gehweg. Entlang des Schulzentrums sehen die Planer nun einen drei Meter breiten Radweg vor, der in beide Richtungen befahrbar sein wird. Ein zweieinhalb Meter breiter Gehweg wird davon durch einen Grünstreifen getrennt. Stadteinwärts wird es neu einen 2,60 Meter breiten, gemeinsamen Geh- und Radweg geben. Der vorhandene breite Grünstreifen bleibe unberührt, versichern die Planer, jedoch entfallen die inoffiziellen Kurzzeitparkplätze entlang der Straße. Diese wird auf sechs Meter verschlankt. Außerdem will das Büro die Feuerwehrzufahrt zum Schulzentrum reduzieren, sie bleibt dank Rasengitterpflaster befahrbar. An beiden Kreiseln werden die Querungshilfen umgebaut und für Fußgänger und Radler getrennt. Breit genug für Lastenräder sollen sie sein, überdies barrierefrei. Ebenfalls geeignet für Menschen mit körperlichen Einschränkungen wird die Bushaltestelle an der Zähringer Straße ausgebaut. Neben dem bodennahen Einstieg und Pflastersteinen für Sehbehinderte wird es ein Wartehäuschen geben.

Insgesamt neun Millionen könnte alles zusammen kosten

Mit Kosten von etwa fünf Millionen Euro rechnen die Planer für die Bauarbeiten, hinzu kommen etwa weitere vier Millionen Euro für den Einbau Trinkwasser-, Abwasser und Glasfaserrohren sowie das Versickern des Regenwassers. Die Ingenieure rechnen mit einer Erstattung von 50 Prozent der förderfähigen Ausgaben. Baubeginn könnte im Frühjahr 2026 sein, Abschluss im Herbst 2028.

Der Stadtrat hat den Plänen ohne Gegenstimme zugestimmt. Fragen und Zweifel gab es allerdings mit Blick auf die Gabelung Dietenheimer Straße/Memminger Straße. Dass sich Radfahrer und Fußgänger ein Stück einen Weg teilen, findet Kasim Kocakaplan (SPD) nicht gut. Die Verkehrsbehörde werde sich die Lösung noch ansehen, versichert Michael Liedel, Sachgebietsleiter Tiefbau. Ob man das in den Weg ragende Garagengebäude nicht teilweise abreißen könnte, war ein Vorschlag von Ansgar Bauer (FW). Dass sich die Eigentümer dazu bewegen lassen, bezweifelt Bürgermeister Eisen allerdings. Eine „sehr gelungene Lösung“ findet Julia Dürr (SPD) die Planung. Dass sich die Schüler zurzeit auf der Dietenheimer Straße nicht sicher fühlen, sei „bei ihnen ein großes Thema“.

Ob sich Illertissen alle Bauabschnitte in der Dietenheimer Straße leisten kann, ist noch offen

Wilhelm Fischer (CSU) sieht allerdings die künftige Fahrbahnbreite von nur noch sechs Metern kritisch, vor allem, „wenn sich Bus und Bus begegnen“. Fraktionskollege Markus Ritter dagegen: In Au habe diese Breite den Praxistest bestanden. „Entscheidend ist die Geschwindigkeit, bei Tempo 20 bis 40 sind die sechs Meter kein Problem.“

Gilbert Kammerlander (ÖDP/AB/Grüne) freut sich, „dass man endlich auf der Südseite mit dem Rad stadteinwärts fahren kann“. Für Ansgar Bauer (FW) haben die Veränderungen ums Kolleg weniger Dringlichkeit, wichtig sei der Teil zwischen Jahn- und Memminger Straße. Bürgermeister Eisen bei. „Ich kann nicht versprechen, dass wir alles darstellen können.“ Aber die Straße „ist einfach wichtig für unsere Kinder und für die Stadtentwicklung“.