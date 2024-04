Illertissen

Ditib bezieht Gründerzeitvilla in Illertissen

Plus Nach mehrjähriger Suche hat der türkisch-islamische Kulturverein Ditib eine Immobilie gekauft, bis zum Sommer soll sie im Inneren umgebaut werden.

Von Sebastian Mayr

Keine 100 Meter trennen das alte vom neuen Zuhause. Und doch liegen Welten zwischen der Dietenheimer Straße 29 und der Dietenheimer Straße 48. Der türkisch-islamische Kulturverein Illertissen ist bislang Mieter im Obergeschoss eines Gewerbegebäudes. Die Tafel, die auf die Vereinsräume von Ditib hinweist, hängt gleich neben dem Schild der Spedition Josef Kurz. Nach rund zwei Jahrzehnten Suche hat der Verein eine Immobilie gekauft. Bis zum Sommer wird dort umgebaut, doch schon Ende April findet dort eine erste Veranstaltung statt, zu der die Öffentlichkeit eingeladen ist.

Seit mehr als 50 Jahren besteht der Verein in Illertissen, bereits mehrmals hat er sein Domizil in der Stadt gewechselt. Lange schon bestand der Traum, eine Immobilie zu kaufen. Doch das sei nicht so einfach gewesen, berichtet Vorsitzender Enver Durman. Schließlich seien die Anforderungen speziell und die Finanzen des Vereins überschaubar. Vor neun Jahren gab es Pläne, ein Kulturhaus neu zu errichten. Doch der Illertisser Stadtrat stellte die Pläne zurück, zunächst sollte ein Konzept für die möglichen Entwicklungen im Gebiet rund um den geplanten Standort an der Wilhelm-Walker-Straße erstellt werden.

