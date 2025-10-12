Aus der Güterhalle ist Herzstück von Kellmünz geworden

Gleich mehrfachen Grund zu feiern hat Kellmünz in diesen Tagen: Die neue Kulturhalle in der ehemaligen Güterhalle fertiggestellt und mit Messe und Festakt in Betrieb genommen, die Dorferneuerung ist abgeschlossen – und dann konnte auch noch das erste Fass Kellmünzer Bier angestochen und verkostet werden.

Bürgermeister Michael Obst betonte in der vollbesetzen Kulturhalle, dass man mit der Dorferneuerung nun ein Kapitel schließen könne, dass die Entwicklung über zwei Jahrzehnte hinweg geprägt und dauerhafte Spuren hinterlassen habe: „Die Dorferneuerung endet formell, doch ihr Geist bleibt“. Die Gesamtinvestitionen lagen ihm zufolge bei mehr als zehn Millionen Euro. Das letzte umgesetzte Projekt ist der Umbau und die Sanierung der ehemaligen Güterhalle zum kulturellen Treffpunkt.

Icon vergrößern Blick in den neuen Saal der Kellmünzer Kulturhalle. Foto: Armin Schmid Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Blick in den neuen Saal der Kellmünzer Kulturhalle. Foto: Armin Schmid

Bürgermeister Michael Obst würdigt Güterhalle als neues Herzstück von Kellmünz

Obst bezeichnete das Gebäude als neues und weiteres Herzstück der Marktgemeinde. Die Güterhalle sei ein Zeuge der industriellen Frühzeit der Marktgemeinde und der Region. Errichtet von der Reichsbahn im Jahr 1861, also noch bevor das eigentliche Bahnhofsgebäude stand, war sie eines der ersten industriell geprägten Bauwerke in Kellmünz. In solider Backsteinbauweise, zweigeschossig und mit großzügigen Kellerflächen, diente sie über viele Jahrzehnte der Lagerung und dem Umschlag von Stückgut entlang der Illertalbahn. Seitliche Tore und große Öffnungen an den Stirnseiten machten es möglich, Warenströme effizient zu bewegen. Ein technischer Fortschritt in einer Zeit, in der der Kellmünzer Bahnhof sechs Gleisstränge in Betrieb hatte.

In den 40er-Jahren wurde die Halle zum Luftschutzbunker ausgebaut, um Personal, Reisende und Bürgerschaft vor Luftangriffen der Alliierten zu schützen. Davon zeugt bis heute der Bereich an der Kellertreppe, wo eine rund einen Meter starke Kellerdecke sichtbar bleibt. „Ein stilles Mahnmal der Zeit, das wir bei der Sanierung bewusst erhalten haben“, beschrieb Obst. Das Projekt sei aber nicht unumstritten gewesen. Mancher Beschluss im Marktgemeinderat sei mit nur einer Stimme Mehrheit gefasst worden.

Icon vergrößern Markus Hölz (Mitte) wurde für seine Verdienste um die Kellmünzer Dorferneuerung geehrt. Bürgermeister Michael Obst (links) und Christian Kreye vom Amt für ländliche Entwicklung gratulierten. Foto: Armin Schmid Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Markus Hölz (Mitte) wurde für seine Verdienste um die Kellmünzer Dorferneuerung geehrt. Bürgermeister Michael Obst (links) und Christian Kreye vom Amt für ländliche Entwicklung gratulierten. Foto: Armin Schmid

2,5 Millionen Euro Fördergeld: Projekte der Dorferneuerung prägen Kellmünz

Ohne die Dorferneuerung stünde hier vielleicht eine leere Brache oder ein verfallener Bau, sagte Obst weiter. Stattdessen habe man ein Schmuckstück, das nach außen strahle und weit über den Ort hinaus als Beispiel gelungener Revitalisierung wahrgenommen werde. Die Einweihung 164 Jahren nach dem Bau sei wie ein zweiter Geburtstag für die Güterhalle. „Lassen Sie uns deshalb die Güterhalle nicht nur als Gebäude feiern, sondern als Symbol für den Zusammenhalt und die Tatkraft unserer Bürgerschaft“, schlug der Bürgermeister vor.

Landtagsabgeordneter Klaus Holetschek betonte, in schwierigen Zeiten, in denen sich die Welt in Unruhe befindet, sei ein gutes und positives Vorhaben fertiggestellt worden. Der CSU-Fraktionsvorsitzende sagte, Kellmünz bilde aktuell den Mittelpunkt der Dorferneuerung in Bayern. „Dass über die Jahre 16 Maßnahmen umgesetzt werden konnten, ist auch dem mutigen und entschlossenen Handeln der Kellmünzer Bürger zu verdanken“, lobte er.

Jetzt gibt es selbstgebrautes Bier aus Kellmünz

Christian Kreye vom Amt für Ländliche Entwicklung bezeichnete die Kellmünzer Dorferneuerung als Großprojekt, dessen Vorteile den nachfolgenden Generationen noch viele Jahre zugutekommen würden. Der leitende Baudirektor des Amts berichtete, dass dafür insgesamt rund 2,5 Millionen Euro Fördergeld von Freistaat, Bund und EU hinweg nach Kellmünz geflossen seien.

„Aller Anfang ist schwer“, erinnerte sich der örtliche Beauftragte Markus Hölz. Die Dorferneuerung habe im Jahr 2000 mit einer Auftaktveranstaltung, der Gründung von acht Arbeitskreisen, mit mehr als 70 beteiligten Bürgern und einem Maßnahmenkatalog von über 120 potenziellen Projekten begonnen. Kellmünz sei als „Perle des Illertals“ gewachsen und habe an Glanz hinzugewonnen. Sehen könne man dies an erneuerten Straßen und Plätzen, aber auch an neu entstandenen kulturellen Einrichtungen wie dem Multifunktionsraum und der TSV-Halle sowie nun der Güterhalle. Zur erkennen sie dies auch in einer starken Identitätsdarstellung, die sich am römischen Säulenbau oder der instandgesetzten Kirchenmauer zeigten.

In der Kulturhalle soll auch Brotbacken und Bierbrauen möglich sein. Die beiden Brauer Georg Bürzle und Ralph Holdenried haben bereits 90 Liter Bier gebraut. Daher war der Fassanstich des mit Kellmünzer Wasser gebrauchten Märzen-Biers mit 5,5 Prozent Alkoholgehalt eine der Attraktionen des Festakts. Zu früheren Zeiten hat es mehrere Brauereien in Kellmünz gegeben. Der Bürgermeister meinte, dass man diese Tradition nun wieder aufleben lassen könne. Der Brotbackofen wurde ebenfalls angeheizt und die ersten warmen Brezen wurden im Saal verteilt.