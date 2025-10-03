Icon Menü
Dramatischer Unfall in Unterroth: Zeuge rettet Fahrer an der Roth

Unterroth

Großes Glück: Zeuge entdeckt Unfallauto am Fluss

Fahrer überschlägt sich bei Unterroth. Beinahe wäre das Auto in der Roth gelandet.
Von Wilhelm Schmid
    • |
    • |
    • |
    Viel Glück hatte eine junger Autofahrer trotz eines Unfalls am frühen Freitagmorgen bei Unterroth
    Viel Glück hatte eine junger Autofahrer trotz eines Unfalls am frühen Freitagmorgen bei Unterroth Foto: Wilhelm Schmid

    Einen dramatischen Unfall mit glimpflichem Ende hat ein 22-jähriger Mann in der Nacht zum Freitag erlebt. Auch Dank eines aufmerksamen und hilfsbereiten Zeugen.

    Mit leichten Verletzungen kam der Autofahrer davon, als kurz nach halb vier Uhr morgens aus der Ortsmitte von Unterroth kommend in Richtung Illertissen unterwegs war. Auf Höhe der Einmündung Mühlbachstraße kam er, wie die Polizei berichtet, wegen Übermüdung mit seinem Pkw nach links von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug überschlug sich am Beginn des Brückengeländers der Roth und blieb in der Böschung auf dem Dach liegen. Buschwerk und ein Baum verhinderten den weiteren Sturz in die Roth. Ein zufällig vorbeikommender Autofahrer entdeckte das verbogene Brückengeländer und den dahinter angelehnten Verkehrsspiegel, der wenige Meter vor der Brücke aus seiner Halterung gerissen worden war.

    Der Ersthelfer hielt an, schaute nach und setzte einen Notruf ab. Der Fahrer im überschlagenen Auto machte sich bemerkbar. Nachdem anzunehmen war, dass er im Auto eingeklemmt sein könnte, wurden die Feuerwehren aus Unterroth, Buch und Illertissen sowie Rettungsdienst, Notarzt und Polizei alarmiert. Der Autofahrer konnte dann allerdings selbstständig das Fahrzeug verlassen. Seine leichten Verletzungen wurden vom Rettungsdienst versorgt. Die Ortsfeuerwehr Unterroth übernahm die Absicherung der Unfallstelle und deren Ausleuchtung für die polizeiliche Unfallaufnahme, sodass die Nachbarwehren bald wieder abrücken konnten. Am Pkw war Totalschaden entstanden, dessen Höhe die Polizei mit etwa 14.000 Euro angibt.

