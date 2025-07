Der Igelhilfeverein sucht dringend ein Industrie- oder Bürogebäude oder einen Bauernhof als Vereinssitz und den Aufbau einer Igelstation. Das gibt der Verein in einer Mitteilung bekannt. Die Anzahl der Igel, die gefunden und zum Verein gebracht werden, habe in den vergangenen Jahren dramatisch zugenommen. Zudem sei die Versorgung der Tiere sei aufgrund der Schwere der Verletzungen aufwändiger und der Aufenthalt der Tiere in der Obhut des Vereins länger geworden. Deshalb sei eine Versorgung allein in den privaten Pflegestellen so nicht mehr möglich.

Landkreis Neu-Ulm: Igelhilfeverein sucht dringend Gebäude für Igelstation

Geeignet wäre dazu nach Vereinsangaben ein Gewerbe- oder Bürogebäude mit circa 300 Quadratmetern im Landkreis Neu-Ulm oder ein Bauernhof zur Miete oder auch zum Kauf. Das Gebäude soll sowohl zur Unterbringung von kranken Igeln als auch zu Schulungs- und Weiterbildungsmaßnahmen dienen. Deshalb muss es über beheizbare Räume mit Abwasser- und Wasseranschlüssen sowie über größere Büroräume verfügen. Alternativ wären auch ein erschlossenes Grundstück interessant, auf dem ein provisorischer Containerbau oder ein Gebäude in Leichtbauweise möglich ist.

Der Verein kann über die E-Mail-Adresse info@igelhilfeverein.de kontaktiert werden. Wer das Projekt finanziell unterstützen will, kann auf das Konto mit der IBAN DE22 6545 0070 0008 5869 35 bei der Kreissparkasse Biberach spenden. (AZ)