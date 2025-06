Nötigung wegen Müllgebühren? Flugblatt ruft dazu auf, Neu-Ulmer Landrätin festzuhalten

In Illertissen hat ein Mann auf dem Parkplatz eines Discounters in der Memminger Straße am Donnerstag Flugblätter verteilt und unter Scheibenwischer geklemmt. Darauf werden die Menschen aufgefordert, bei der Infoveranstaltung des Abfallwirtschaftsbetriebs (AWB) zu den neuen Müllgebühren am Freitagabend in Buch, die Rücknahme der geplanten Müllgebühren zu erzwingen. Indirekt bedroht der Verfasser, der sich „Einer von Euch“ nennt, Landrätin Eva Treu und die Mitarbeiter des AWB.

