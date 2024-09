Duo des TSV Weißenhorn ist bayerischer Meister im Beach-Volleyball

Dass Lena Treml und Kai Pilz zu den besten Beach-Volleyballern im Freistaat gehören, das war bekannt. Die Art und Weise, wie das Duo vom TSV Weißenhorn durch die Bayerischen Meisterschaften in München rauschte, war dennoch überraschend und beeindruckend. Die Qualifikation absolvierten Treml und Pilz ohne Satzverlust, in der Endrunde gaben die Schwaben nur einen Satz ab. Das passierte im Viertelfinale gegen die an Nummer vier gesetzten Marlon Escriva und Maya Köhnen (SV SW München). Im Endspiel trafen Treml/Pilz auf Franziska Henneberger/Florian Linge (TV Altdorf/SV Schwaig) und auch das Finale wurde zu einer klaren Angelegenheit für Pilz/Treml. Mit 15:11 und 15:10 konnten sie sich klar durchsetzen.

Duo des TSV Weißenhorn ist bayerischer Meister

Das Geheimnis ihres Erfolgs liegt in einer hervorragenden Verteidigung. Wer gegen Treml und Pilz spielt, entwickelt nicht selten das Gefühl, das Märchen von Hase und Igel zu erleben. Kaum ein Ball, der nicht noch aus der letzten Ecke des Feldes gekratzt wird. Immer wieder ist es Lena Treml, die schier unerreichbare Bälle im Spiel hält. Immer wieder gewinnt Kai Pilz die Duelle am Netz.

Pilz bringt seit Jahren auch im Hallen-Volleyball beim TSV Weißenhorn gegnerische Teams zur Verzweiflung. Treml gehört zum Weißenhorner Frauen-Team, das die vergangene Hallensaison mit dem Aufstieg in die Bezirksliga krönen konnte.