E-Scooter vor Supermarkt verschwunden

Ein junger Mann hat am Donnerstag, 31. Oktober, gegen 15.30 Uhr seinen E-Scooter an einem Parkplatz eines Verbrauchermarkts in Vöhringen in der Industriestraße abgestellt und vorbildlich abgeschlossen. Wie die Illertisser Polizei mitteilt, musste er kurz darauf feststellen, dass der E-Roller durch unbekannte Täter entwendet worden war. Zeugen, die Hinweise zu dem Diebstahl geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Illertissen (07303 / 96510) in Verbindung zu setzen. (AZ)

