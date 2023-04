Auto kommt von der Straße ab, schanzt über Fahrsilo und landet in Stadl

Nach einem Unfall in Egg an der Günz müssen Feuerwehrleute aus Babenhausen den verletzten Fahrer aus seinem Auto befreien. Es entsteht hoher Sachschaden.

Einen lauten Knall hat ein Landwirt am späten Dienstagabend aus Richtung seines Stadls in Egg an der Günz vernommen. Als er nachschaute, stellte sich heraus, dass ein junger Mann mit seinem Auto frontal in den Stadl gefahren war, der neben dem Haus des Landwirts steht. Bei der Unfallaufnahme ergab sich laut Polizeibericht folgendes Bild: Der 18-Jährige war mit seinem Wagen bereits 450 Meter zuvor in der Straße Im Paradies von der Fahrbahn abgekommen. Der Wagen rollte über eine Wiese, schanzte über ein Fahrsilo und landete anschließend im Stadl.

Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst waren in Egg an der Günz im Einsatz

Die alarmierte Feuerwehr musste den verletzten Mann aus dem Fahrzeug befreien. Aufgrund des Unfallhergangs und seines Verhaltens vor Ort ordnete die Polizei eine Blutentnahme an. Der entstandene Gesamtschaden wird derzeit auf ungefähr 20.000 Euro beziffert. Im Einsatz waren neben einer Polizeistreife 24 Mann der Freiwilligen Feuerwehr Babenhausen sowie ein Rettungswagen. (AZ)