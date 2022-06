Egg an der Günz

vor 16 Min.

Autoanhänger macht sich während der Fahrt selbstständig

Ein Autoanhänger ist in Egg an der Günz führerlos in einen Garten geschlittert. Ein Schaden in vierstelliger Höhe entsteht.

Damit hatte der Autofahrer bestimmt nicht gerechnet: Sein Anhänger hat sich während der Fahrt plötzlich selbstständig gemacht. Wie die Polizei berichtet, war der Mann am Donnerstagnachmittag mit dem Gespann in der Hauptstraße in Egg an der Günz in Richtung Engishausen unterwegs. Auf dieser Strecke löste sich plötzlich der Anhänger von der Kupplung. Das hatte zur Folge, dass der Anhänger rechts von der Fahrbahn abkam und in einem Garten landete. Versuche des Autofahrers, den Anhänger durch Ausbremsen noch aufzuhalten, schlugen fehl - und gingen sogar nach hinten los, denn so entstand noch ein Schaden am Fahrzeug. Die Schadenshöhe wird insgesamt auf einen niedrigen vierstelligen Eurobetrag geschätzt. (AZ)

Themen folgen