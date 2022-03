Autofahrer flüchtet über Feld- und Waldwege vor Polizei

Ein Autofahrer hat sich eine wilde Verfolgungsfahrt mit der Polizei geliefert. Nun wird er länger nicht mehr am Steuer sitzen dürfen.

Eine wilde Verfolgungsfahrt mit der Polizei hat sich ein Autofahrer in der Nacht zum Freitag von Egg an der Günz aus geliefert. Gegen 2 Uhr wollten Beamte ihn dort kontrollieren. Statt zu bremsen, trat er jedoch aufs Gaspedal und beschleunigte sein Auto weit über die zulässige Höchstgeschwindigkeit hinaus. Die Flucht führte teilweise über Feld- und Waldwege bei Frickenhausen, Daxberg und Lauben. Wegen der rücksichtslosen Fahrweise und deren Gefährlichkeit brachen die Beamten die Nachfahrt schließlich ab.

Nach Verfolgungsfahrt: Polizei entdeckt Auto in Daxberg

Am Tag darauf entdeckte die Polizei das während der Flucht beschädigte Fahrzeug dann aber dank einer Zeugin in Daxberg und stellte es sicher. Die Ermittlungen samt Spurensicherung am Wagen dauern laut Bericht an, wobei schon Hinweise auf den zur Tatzeit verantwortlichen Fahrzeugführer vorlägen. Dieser muss mit einer Strafanzeige wegen eines illegalen Kraftfahrzeugrennens und Gefährdung des Straßenverkehrs sowie mit einem längerfristigen Fahrerlaubnisentzug rechnen.

Zeugen, die Hinweise zum Ablauf der rasanten Fahrt geben können, und auch Personen, denen möglicherweise Sachschäden entstanden sind, können sich mit der Polizeiinspektion Memmingen unter Telefon 08331/100-0 in Verbindung setzen. (AZ)