Motorrad von Windböe erfasst

Passanten beschreiben, wie der Motorradfahrer und seine Begleiterin von einer Böe in die Höhe gehoben werden. Sie tragen leichte Verletzungen davon.

Beim Fahren abgehoben und gestürzt: Am Samstag ist ein 38-jähriger Motorradfahrer zusammen mit seiner Begleiterin von Egg an der Günz nach Norden in Richtung Babenhausen gefahren. Dabei wurde er nach Zeugenschilderung offenbar von einer besonders starken Windböe erfasst. Nach Informationen aus dem Polizeibericht hob die Böe das Motorrad in die Höhe, sodass der Motorradfahrer und seine Begleiterin auf gerader Straße nach rechts von der Straße abkamen. Dort stürzten beide samt Motorrad in den Straßengraben.

Obwohl sich beide nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei Memmingen nur leicht verletzten, wurden sie vorsorglich mit dem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Die Straße war vorübergehend komplett gesperrt. Bei der Unfallaufnahme unterstützten laut Polizeibericht 16 Kräfte der örtlichen freiwilligen Feuerwehr bei der Verkehrsregelung und Absicherung der Unfallstelle. (AZ)