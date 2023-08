Egg an der Günz

Polizeistreife stoppt betrunkenen Radfahrer in Egg

Bei einer Verkehrskontrolle in Egg an der Günz zeigte ein Radfahrer laut Polizeibericht "alkoholbedingte Ausfallerscheinungen".

In Schlangenlinien und ohne Licht fährt ein junger Mann mit seinem Rad auf der Hauptstraße in Egg an der Günz. Ein Alkoholtest zeigt einen hohen Wert an.

Polizisten haben am späten Donnerstagabend einem Radfahrer die Weiterfahrt untersagt, weil dieser in Schlangenlinien und ohne Beleuchtung auf der Hauptstraße in Egg unterwegs war. Gegen 22.58 Uhr fiel der Radfahrer einer Streifenbesatzung auf. Nach Polizeiangaben wurde der 20-Jährige kontrolliert, da er für seine Schlangenlinienfahrt die komplette Fahrbahn benötigte und zudem kein Licht am Fahrrad eingeschaltet hatte. Die Polizei ermittelt wegen Trunkenheit im Verkehr "Im Verlauf der Kontrolle konnten alkoholbedingte Ausfallerscheinungen festgestellt werden", teilt die Polizei weiter mit. Ein Vortest ergab einen Wert von deutlich mehr als 1,6 Promille. Der Mann durfte nicht mehr weiterfahren und musste sich bei der Polizei in Memmingen einer Blutentnahme unterziehen. Ihn erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr. (AZ)

