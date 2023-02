Egg an der Günz

Unbekannte reißen Steuerungsmonitore aus neuwertigen Traktoren

Auf einem Firmengelände in Egg an der Günz haben Diebe brachiale Gewalt angewendet, um Steuerungsmonitore aus Fahrzeugen zu stehlen.

Diebe dringen in ein Firmengelände in Egg an der Günz ein und stehlen Geräte aus mehreren Fahrzeugen. Die Kriminalpolizei ermittelt und sucht Zeugen.

Unbekannte Täter sind in Egg an der Günz in das Firmengelände eines Landtechnikvertriebs eingedrungen und haben dort mehrere Steuerungsmonitore aus überwiegend neuwertigen Traktoren gestohlen. Dabei richteten sie enormen Sachschaden an. Die Tat ereignete sich nach Angaben der Polizei in der Zeit von Freitag, 3. Februar, 17 Uhr, bis Samstag, 4. Februar, 14.30 Uhr. Über die Werksumzäunung gelangten die Unbekannten auf das Firmengelände. Sie verschafften sich zunächst gewaltlos Zugang zu den Fahrzeugen, zwickten kurzerhand die Verkabelung der Monitore ab und rissen diese dann mit brachialer Gewalt aus ihren Halterungen. Der dabei angerichtete Sachschaden beläuft sich auf mindestens 5000 Euro. Ein Arbeiter bemerkte den Diebstahl bei der Firma in Egg an der Günz Als ein Arbeiter am Samstagnachmittag Reparaturen an einem betroffenen Fahrzeug vornehmen wollte, bemerkte er den Diebstahl und rief die Polizei. Die Kriminalpolizeiinspektion Memmingen hat zwischenzeitlich die Ermittlungen aufgenommen. Mögliche Zeuginnen und Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter der Rufnummer 08331/100-0 zu melden. (AZ)

