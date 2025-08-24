Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Illertisser Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Illertissen
Icon Pfeil nach unten

„Eierwurf in Buch: Unbekannte verursachen 5000 Euro Schaden an Haus“

Buch

Unbekannte schleudern Eier an Hauswand

Mehrere Tausend Euro hoch ist der Schaden an einem Haus in Buch. Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise.
    • |
    • |
    • |
    Zeugen sind gefragt nach Vandalismus in Buch.
    Zeugen sind gefragt nach Vandalismus in Buch. Foto: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

    In der Nacht vom 20. auf den 21. August ist ein Einfamilienhaus in der Fabrikstraße in Buch von einem bislang unbekannten Täter mit Eiern beworfen worden. Der Schaden wird auf 5000 Euro geschätzt, teilt die Polizei mit. Personen, die verdächtige Feststellungen in diesem Bereich machen konnten, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Illertissen unter der Rufnummer 07303/96510 in Verbindung zu setzen. (AZ)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden