Unbekannte schleudern Eier an Hauswand

In der Nacht vom 20. auf den 21. August ist ein Einfamilienhaus in der Fabrikstraße in Buch von einem bislang unbekannten Täter mit Eiern beworfen worden. Der Schaden wird auf 5000 Euro geschätzt, teilt die Polizei mit. Personen, die verdächtige Feststellungen in diesem Bereich machen konnten, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Illertissen unter der Rufnummer 07303/96510 in Verbindung zu setzen. (AZ)

89290 Buch Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Hauswand Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis