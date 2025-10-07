Icon Menü
Weißenhorn

Ein Eldorado für Schrauber: Was die Kundschaft an der Mietwerkstatt in Weißenhorn schätzt

Slaven Čeki bietet Fachkundigen in Weißenhorn die Möglichkeit, selbst Reperaturen an ihren Autos vorzunehmen. Er steht dabei mit Rat und Tat zur Seite.
Von Ralph Manhalter
    • |
    • |
    • |
    Hebebühnen, Profiwerkzeug und ein Fachmann, der bei Bedarf weiterhilft: In der Mietwerkstatt von Slaven Čeki im Weißenhorner Gewerbegebiet steht das Equipment für Autoreparaturen zur Verfügung.
    Hebebühnen, Profiwerkzeug und ein Fachmann, der bei Bedarf weiterhilft: In der Mietwerkstatt von Slaven Čeki im Weißenhorner Gewerbegebiet steht das Equipment für Autoreparaturen zur Verfügung. Foto: Ralph Manhalter

    Es wird gehämmert, gespachtelt und geschweißt. Zwei der vier Hebebühnen sind belegt, wobei diese sich so weit nach oben bewegen lassen, dass eine oder mehrere Personen bequem aufrecht darunter stehen und arbeiten können. Alles sieht sehr professionell aus, hier im Weißenhorner Industriegebiet, wo Slaven Čeki seit gut zweieinhalb Jahren eine besondere Autowerkstatt Art betreibt.

