Ein Eldorado für Schrauber: Was die Kundschaft an der Mietwerkstatt in Weißenhorn schätzt

Es wird gehämmert, gespachtelt und geschweißt. Zwei der vier Hebebühnen sind belegt, wobei diese sich so weit nach oben bewegen lassen, dass eine oder mehrere Personen bequem aufrecht darunter stehen und arbeiten können. Alles sieht sehr professionell aus, hier im Weißenhorner Industriegebiet, wo Slaven Čeki seit gut zweieinhalb Jahren eine besondere Autowerkstatt Art betreibt.
Weißenhorn
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden