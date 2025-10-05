„Ein Leuchtturm für die Pflege“: Illersenio öffnet neues Pflegeheim in Vöhringen für Interessierte

Unter dem Titel „Family & Friends“ hat der Betreiber Illersenio am Wochenende sein neues Pflegeheim in Vöhringen vorgestellt, das bautechnisch ein Novum darstellt. Durch eine Brücke ist es mit dem in den 70er-Jahren entstandenen Altenheim an der Vogelstraße verbunden ist. Es bietet 158 Pflegeplätze in Zimmern, deren Ausstattung fix und fertig angeliefert wurde. In puncto Wohnqualität sollen sich die Zimmer an Hotels orientieren. Das zeigt sich auch an der einladend gestalteten Rezeption. Es gibt gleich im Erdgeschoss auch ein öffentlich zugängliches Café für Bewohner und Besucher, das als Ort der Begegnung gesehen wird. Das verbindet die im Haus lebenden Menschen mit dem Leben in der Stadt und stärkt das Gefühl der Zusammengehörigkeit.



Am Tag der Deutschen Einheit hatte Illersenio zu der Veranstaltung „Family & Friends“ geladen. Die 850 Beschäftigten sowie deren Familien und Freunde hatten Gelegenheit, das Haus zu erkunden und sich ein Bild von der gesamten Einrichtung zu machen. Zu sehen gab es genug: wohnlich eingerichtete Zimmer, offene und großzügig geschnittene Freiflächen sowie die verschiedene Aufenthaltsmöglichkeiten. Morgens hatten Bewohnerinnen und Bewohner des Altbaus Gelegenheit, sich im neuen Pflegeheim umzusehen, in das sie bald umziehen werden.

