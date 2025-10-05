Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Illertisser Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Illertissen
Icon Pfeil nach unten

„Ein Leuchtturm für moderne Pflege“: Illersenio öffnet neues Pflegeheim in Vöhringen für Interessierte

Vöhringen

„Ein Leuchtturm für die Pflege“: Illersenio öffnet neues Pflegeheim in Vöhringen für Interessierte

Nach knapp drei Jahren Bauzeit ist im Vöhringer Norden ein Pflegeheim in moderner Holz-Hybrid-Modulbauweise entstanden. Bald ziehen die ersten Bewohner ein.
Von Ursula Katharina Balken
    • |
    • |
    • |
    Große Wegweiser befinden sich am Eingang zum neuen Pflegeheim. Alles im Haus und darum herum ist so geplant, dass es den Bedürfnissen älterer Menschen entspricht und Erleichterung im Alltag bedeutet.
    Große Wegweiser befinden sich am Eingang zum neuen Pflegeheim. Alles im Haus und darum herum ist so geplant, dass es den Bedürfnissen älterer Menschen entspricht und Erleichterung im Alltag bedeutet. Foto: Ursula Katharina Balken

    Unter dem Titel „Family & Friends“ hat der Betreiber Illersenio am Wochenende sein neues Pflegeheim in Vöhringen vorgestellt, das bautechnisch ein Novum darstellt. Durch eine Brücke ist es mit dem in den 70er-Jahren entstandenen Altenheim an der Vogelstraße verbunden ist. Es bietet 158 Pflegeplätze in Zimmern, deren Ausstattung fix und fertig angeliefert wurde. In puncto Wohnqualität sollen sich die Zimmer an Hotels orientieren. Das zeigt sich auch an der einladend gestalteten Rezeption. Es gibt gleich im Erdgeschoss auch ein öffentlich zugängliches Café für Bewohner und Besucher, das als Ort der Begegnung gesehen wird. Das verbindet die im Haus lebenden Menschen mit dem Leben in der Stadt und stärkt das Gefühl der Zusammengehörigkeit.

    Am Tag der Deutschen Einheit hatte Illersenio zu der Veranstaltung „Family & Friends“ geladen. Die 850 Beschäftigten sowie deren Familien und Freunde hatten Gelegenheit, das Haus zu erkunden und sich ein Bild von der gesamten Einrichtung zu machen. Zu sehen gab es genug: wohnlich eingerichtete Zimmer, offene und großzügig geschnittene Freiflächen sowie die verschiedene Aufenthaltsmöglichkeiten. Morgens hatten Bewohnerinnen und Bewohner des Altbaus Gelegenheit, sich im neuen Pflegeheim umzusehen, in das sie bald umziehen werden.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden